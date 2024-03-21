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21 марта, 10:43

ВС РФ уничтожили иностранных наёмников и бойцов теробороны ВСУ в Сумской области

За минувшие сутки украинская территориальная оборона и иностранные наёмники потеряли до 30 человек в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Помимо личного состава противник лишился трёх пикапов и чешской боевой машины реактивной системы залпового огня Vampire.

"Нанесено огневое поражение местам сосредоточения формирований иностранных наёмников и 105-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области", — рассказали в ведомстве.

Минобороны опубликовало видео разгрома украинских ДРГ около российской границы
Минобороны опубликовало видео разгрома украинских ДРГ около российской границы

Ранее Минобороны отчиталось об ударе по центрам принятия решений ВСУ. Для этого Воздушно-космические силы использовали в том числе гиперзвуковые "Кинжалы". Все запланированные объекты поражены. Также Минобороны показало видео уничтожения украинских ДРГ в Белгородской области. После удара осталось лишь огромное огненное облако.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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