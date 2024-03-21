За минувшие сутки украинская территориальная оборона и иностранные наёмники потеряли до 30 человек в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Помимо личного состава противник лишился трёх пикапов и чешской боевой машины реактивной системы залпового огня Vampire.

"Нанесено огневое поражение местам сосредоточения формирований иностранных наёмников и 105-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области", — рассказали в ведомстве.