ВС РФ уничтожили иностранных наёмников и бойцов теробороны ВСУ в Сумской области
За минувшие сутки украинская территориальная оборона и иностранные наёмники потеряли до 30 человек в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Помимо личного состава противник лишился трёх пикапов и чешской боевой машины реактивной системы залпового огня Vampire.
"Нанесено огневое поражение местам сосредоточения формирований иностранных наёмников и 105-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось об ударе по центрам принятия решений ВСУ. Для этого Воздушно-космические силы использовали в том числе гиперзвуковые "Кинжалы". Все запланированные объекты поражены. Также Минобороны показало видео уничтожения украинских ДРГ в Белгородской области. После удара осталось лишь огромное огненное облако.
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