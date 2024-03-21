Российская армия ударила "Кинжалом" по центрам принятия решений ВСУ

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений ВСУ. Использовались в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что удар был нанесён по центрам принятия решений ВСУ, пунктам временной дислокации Сил специальных операций и иностранных наёмников противника, а также базам материально-технического обеспечения. Цели ударов достигнуты, все объекты поражены, подчеркнули в министерстве.