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21 марта, 10:28
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Российская армия ударила "Кинжалом" по центрам принятия решений ВСУ

Минобороны РФ: Нанесён удар высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений ВСУ. Использовались в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что удар был нанесён по центрам принятия решений ВСУ, пунктам временной дислокации Сил специальных операций и иностранных наёмников противника, а также базам материально-технического обеспечения. Цели ударов достигнуты, все объекты поражены, подчеркнули в министерстве.

ВС РФ за неделю нанесли 50 групповых высокоточных ударов по объектам ВСУ
ВС РФ за неделю нанесли 50 групповых высокоточных ударов по объектам ВСУ

Ранее Минобороны показало видео уничтожения украинских ДРГ в Белгородской области. После удара осталось лишь огромное огненное облако.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский

Никита Никонов
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