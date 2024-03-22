Систематические удары ВС России "отрезвили" западных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ), они стали уходить из оккупированной части Запорожской области. Об этом заявил председатель общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наёмники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наёмников и больших потерь начался их отток", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА "Новости".

Западные бойцы стали меньше приезжать на Украину, чтобы добровольно умирать за режим Владимира Зеленского. По его словам, в настоящее время наёмники присутствуют на уровне командования, в боях на фронте они практически не участвуют.