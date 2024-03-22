В Молдавии подтвердили присутствие наёмников республики в рядах ВСУ
На стороне Вооружённых сил Украины воюют молдавские наёмники, подтвердил глава Минобороны республики Анатолий Носатый. Соответствующее заявление он озвучил в эфире телеканала TV8.
"Они выступают по собственной инициативе, это происходит легально, они вступили в военные структуры Украины", — заявил Носатый, не уточнив точное количество боевиков.
Ранее боевики румынской военной организации Romanian Battlegroup Getica заявили, что оказали непосредственную поддержку ВСУ во время попытки прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях. Пост содержал видеонарезку, в которой демонстрируется длительная подготовка боевиков к диверсии и сам бой с российскими войсками.
Shutterstock / FOTODOM