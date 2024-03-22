В Молдавии подтвердили присутствие наёмников республики в рядах ВСУ

"Они выступают по собственной инициативе, это происходит легально, они вступили в военные структуры Украины", — заявил Носатый, не уточнив точное количество боевиков.

Названо три страны, которые потеряли на Украине больше всего своих наёмников

Названо три страны, которые потеряли на Украине больше всего своих наёмников

Ранее боевики румынской военной организации Romanian Battlegroup Getica заявили, что оказали непосредственную поддержку ВСУ во время попытки прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях. Пост содержал видеонарезку, в которой демонстрируется длительная подготовка боевиков к диверсии и сам бой с российскими войсками.