Названо три страны, которые потеряли на Украине больше всего своих наёмников
"Звезда": Вооружённые силы РФ уничтожили 5962 иностранных наёмника в зоне СВО
За время специальной военной операции (СВО) были уничтожены 147 французских наёмников, прибывших на Украину. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на данные Минобороны РФ. Вооружённые силы уничтожили 5962 иностранных наёмника в зоне СВО.
По данным военного ведомства, всего на Украину для участия в боевых действиях прибыли 13 387 иностранных наёмников, большинство из них — из Польши, которая поставила ВСУ 2960 боевиков, из которых уже уничтожено 1497.
Второе место тут занимает Грузия: оттуда на Украину приехали 1042 наёмника, 561 при этом уже уничтожен. На третьем месте оказались Соединённые Штаты, направившие в ряды ВСУ 1113 человек, из этого количества удалось уничтожить 491 боевика.
Ранее стало известно, что в Иностранном легионе ВСУ есть бригада, состоящая только из опытных наёмников из стран НАТО, которые прошли войны в Ираке и Афганистане. На боевые задания украинцев они не берут.
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