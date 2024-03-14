За время специальной военной операции (СВО) были уничтожены 147 французских наёмников, прибывших на Украину. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на данные Минобороны РФ. Вооружённые силы уничтожили 5962 иностранных наёмника в зоне СВО.

По данным военного ведомства, всего на Украину для участия в боевых действиях прибыли 13 387 иностранных наёмников, большинство из них — из Польши, которая поставила ВСУ 2960 боевиков, из которых уже уничтожено 1497.

Второе место тут занимает Грузия: оттуда на Украину приехали 1042 наёмника, 561 при этом уже уничтожен. На третьем месте оказались Соединённые Штаты, направившие в ряды ВСУ 1113 человек, из этого количества удалось уничтожить 491 боевика.