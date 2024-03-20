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20 марта, 02:19

Румынские наёмники участвовали в боях в российском приграничье

Румынские наёмники из RBG заявили об участии в недавних боях у границ России

Боевики румынской военной организации Romanian Battlegroup Getica заявили, что оказали непосредственную поддержку ВСУ во время попытки прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях. Об этом сказано на странице группы в соцсети X.

"Мы совершили рейды на их приграничные деревни", — гласит сообщение.

Пост содержит ещё и семиминутную видеонарезку. В ней демонстрируется длительная подготовка боевиков к диверсии и сам бой с российскими войсками. Завершается ролик кадрами с оказанием помощи раненым.

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ВСУ при поддержке иностранных боевиков предпринимали попытки прорваться на территорию Белгородской и Курской областей 12 и 14 марта. Противник понёс огромные потери, но так и не смог пересечь границу. Позже Минобороны РФ опубликовало видео с ликвидацией диверсионных групп.

Обложка ©

Getty Images / zabelin

Илья Пушкарев
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