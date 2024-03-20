Румынские наёмники участвовали в боях в российском приграничье

Боевики румынской военной организации Romanian Battlegroup Getica заявили, что оказали непосредственную поддержку ВСУ во время попытки прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях. Об этом сказано на странице группы в соцсети X.

"Мы совершили рейды на их приграничные деревни", — гласит сообщение.