Польский наёмник, которого российские военные спасли в Крынках в декабре, решил вступить в Вооружённые силы РФ, чтобы освобождать Украину от нацизма. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале, опубликовав видео с поляком в военной форме с нашивкой в виде Z.

Польский наёмник, который решил перейти в ВС РФ. Видео © t.me / Владимир Сальдо

Как отметил Сальдо, наёмники из стран НАТО всё чаще начинают осознавать, что правда на стороне России. По его словам, пленный поляк понял подлость украинской стороны, когда сослуживцы оставили его умирать на поле боя в Крынках. После этого иностранный боец решил освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма. Новый солдат ВС РФ призвал всех жителей Польши выступить против политики властей, которые "закрывают глаза на преступления бандеровцев".

"К сожалению, сегодня польское правительство забыло о том, кто такие бандеровцы и сколько зла они принесли полякам. И сейчас я хотел бы обратиться к своим знакомым из Польши: нужно делать всё, чтобы нацисты выехали из нашей страны", — обратился новоиспечённый солдат Российской армии к своим соотечественникам.