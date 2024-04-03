Захарова заявила, что в Швеции фактически подстрекают наёмников воевать на стороне Киева

Москве хорошо известно об участии иностранных, в том числе шведских, наёмников в боевых действиях на Украине. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Дипломат отметила, что власти Швеции демонстрируют полное безразличие к своим гражданам, фактически подстрекая их отправляться воевать на стороне Киева.

"Попытки внешнеполитического ведомства Швеции неуклюже легитимизировать подобных "солдат удачи" и таким образом фактически подстрекать к поездкам в горячую зону ещё большее количество шведских граждан говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.

По её словам, несмотря на отсутствие на сайте Посольства Украины в Швеции "ссылки на украинский иностранный легион", вряд ли можно сомневаться, что вербовка шведов осуществляется дипмиссией Незалежной по другим каналам. По данным российской стороны, общее количество шведских наёмников на территории Украины составляло до 90 человек, из которых 25 уже уничтожены. В МИД РФ посоветовали "помнить об этом всем, и не только шведам, кто вынашивает планы заняться вооружённой деятельностью" против российских войск в зоне проведения СВО.

"Власти зарубежных стран должны знать это и нести ответственность за их судьбы", — резюмировала Захарова.