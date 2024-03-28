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28 марта, 09:29

В МИД Швеции признали, что не запрещают вербовку граждан Посольством Украины

Посольство Украины в Швеции имеет право вербовать местных граждан для участия в вооружённом конфликте в составе Интернационального легиона ВСУ, заявил пресс-секретарь МИД скандинавского государства Тумас Ванеск. По словам дипломата, это не противоречит международному праву.

"Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным", — подчеркнул собеседник РИА "Новости".

Судя по информации на одном из официальных ресурсов дипмиссии, присоединиться к "обороне" могут граждане Швеции, "готовые к трудностям".

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Напомним, как писал Life.ru, посольства Украины стали настоящими центрами по вербовке наёмников. Так, о возможности присоединиться к Интернациональному легиону ВСУ заявляют в дипмиссиях на территориях Франции, Бельгии, Латвии, Литвы, Швеции, Финляндии, Исландии, США и Греции. Тем не менее, как подчёркивал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, на линии фронта стало значительно меньше иностранцев, так как с недавних пор они предпочитают отсиживаться в тылу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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