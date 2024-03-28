Посольство Украины в Швеции имеет право вербовать местных граждан для участия в вооружённом конфликте в составе Интернационального легиона ВСУ, заявил пресс-секретарь МИД скандинавского государства Тумас Ванеск. По словам дипломата, это не противоречит международному праву.

Напомним, как писал Life.ru, посольства Украины стали настоящими центрами по вербовке наёмников. Так, о возможности присоединиться к Интернациональному легиону ВСУ заявляют в дипмиссиях на территориях Франции, Бельгии, Латвии, Литвы, Швеции, Финляндии, Исландии, США и Греции. Тем не менее, как подчёркивал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, на линии фронта стало значительно меньше иностранцев, так как с недавних пор они предпочитают отсиживаться в тылу.