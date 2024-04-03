Запад не поможет: Украинские генералы признали печальное положение ВСУ
Politico: Если Россия сконцентрирует силы в одном месте, фронт ВСУ сразу рухнет
Украинские генералы прогнозируют обрушение фронта ВСУ, как только российские силы сконцентрируются на одном участке. Их заявления приводит агентство Politico.
"Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта ВСУ на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия", — приводит агентство заявления генералов.
Россия без труда сможет прорвать оборону, так как она имеет превосходство над украинской. В частности, украинские офицеры отметили численность ВС РФ и успешное применение ими планирующих авиабомб. Один из командиров признался, что ВСУ переживают "военный кризис" и даже помощь Запада не поможет Киеву справиться с мощным наступлением России.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что за прошедший месяц российские войска освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное в ДНР и посёлок Мирное в Запорожской области. Всего с начала 2024 года освобождена территория площадью 403 квадратных километра.
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