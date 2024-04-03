Запад не поможет: Украинские генералы признали печальное положение ВСУ

Россия без труда сможет прорвать оборону, так как она имеет превосходство над украинской. В частности, украинские офицеры отметили численность ВС РФ и успешное применение ими планирующих авиабомб. Один из командиров признался, что ВСУ переживают "военный кризис" и даже помощь Запада не поможет Киеву справиться с мощным наступлением России.