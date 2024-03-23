Армия России освободила село Красное в ДНР 23 марта, 11:37 ВС РФ освободили Красное ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска освободили село Красное ДНР и улучшили тактическое положение по переднему краю на Донецком направлении, также нанесены удары по местам дислокации украинских военнослужащих в ЛНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка, Красногоровка, Максимильяновка ДНР и Белогоровка ЛНР", — говорится в заявлении.

Вблизи села Богдановка ДНР также отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ. Противник лишился до двухсот солдат, двух бронемашин, восьми автомобилей и РСЗО "Град".

Накануне сообщалось, что российские военные за неделю ликвидировали девять чешских пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, которые использовали Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне СВО.

Авторы Татьяна Миссуми