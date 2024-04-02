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2 апреля, 10:16

Назван размер территории, которую Россия освободила с начала года в ходе СВО

Шойгу: С начала года под наш контроль перешло 403 кв. км территории новых регионов

ВСУ после провального контрнаступления пытаются закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но успеха не имеют. Такое заявление сделал во вторник, 2 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Группировки российских войск, уточнил он, продолжают оттеснять противника в западном направлении.

За прошедший месяц российские войска освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное в ДНР и посёлок Мирное в Запорожской области. Всего с начала 2024 года освобождена территория 403 квадратных километра, уточнили в военном ведомстве.

"Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населённые пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — посёлок Мирное. Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов", — проинформировал Шойгу.

Минобороны опубликовало эффектный ролик о работе артиллеристов под метал
Минобороны опубликовало эффектный ролик о работе артиллеристов под метал

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли свыше 1870 военнослужащих и 13 танков лишь на одном из участков фронта за неделю. В Минобороны также рассказали, что подразделения ВС РФ группировки войск "Центр" продолжают активно продвигаться вглубь обороны противника, выходя на более выгодные рубежи.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Марина Калегина
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