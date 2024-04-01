Минобороны опубликовало эффектный ролик о работе артиллеристов под метал

На опубликованном ролике запечатлён один из боевых выходов самоходной 152-миллиметровой гаубицы "Мста-С". Перед началом стрельбы экипаж выводит машину на огневую позицию. Далее часть работы делает автоматика, заряжая орудие фугасным снарядом. Корректировка огня осуществляется при помощи беспилотника. Для защиты от дронов техника оборудована металлическим козырьком с масксетью.

Не отстают от артиллеристов и экипажи оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые недавно записали на свой счёт крупную стоянку техники 32-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Для уничтожения крупной цели понадобилось всего две ракеты.