Минобороны опубликовало эффектный ролик о работе артиллеристов под метал
МО показало боевую работу расчётов гаубицы "Мста-С" вблизи Белгородской области
Расчёты дальнобойной артиллерии ВС РФ продолжают лишать ВСУ боевого потенциала, безостановочно обстреливая противника вблизи Белгородской области. Кадрами работы военных поделились в Министерстве обороны РФ.
Работа расчёта гаубицы "Мста-С" попала в новый ролик от Минобороны РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
На опубликованном ролике запечатлён один из боевых выходов самоходной 152-миллиметровой гаубицы "Мста-С". Перед началом стрельбы экипаж выводит машину на огневую позицию. Далее часть работы делает автоматика, заряжая орудие фугасным снарядом. Корректировка огня осуществляется при помощи беспилотника. Для защиты от дронов техника оборудована металлическим козырьком с масксетью.
Не отстают от артиллеристов и экипажи оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые недавно записали на свой счёт крупную стоянку техники 32-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Для уничтожения крупной цели понадобилось всего две ракеты.
Telegram / Минобороны РФ