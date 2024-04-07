ВС России поразили иностранную систему ПВО в районе харьковского аэропорта
Подполье: ВС РФ уничтожили иностранную систему ПВО под Харьковом
Российские войска могли поразить иностранную систему ПВО зенитного типа в районе харьковского аэропорта. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Был прилёт в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили около Харькова две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T совместного производства Италии и Франции. Также противник лишился техники и личного состава в 133 районах Украины.
VK / Минобороны РФ