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7 апреля, 05:54

ВС России поразили иностранную систему ПВО в районе харьковского аэропорта

Подполье: ВС РФ уничтожили иностранную систему ПВО под Харьковом

Российские войска могли поразить иностранную систему ПВО зенитного типа в районе харьковского аэропорта. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

"Был прилёт в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами", — приводит его слова РИА "Новости".

Подпольщик сообщил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове
Подпольщик сообщил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили около Харькова две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T совместного производства Италии и Франции. Также противник лишился техники и личного состава в 133 районах Украины.

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VK / Минобороны РФ

Иван Косицын
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