ВС России поразили иностранную систему ПВО в районе харьковского аэропорта

Российские войска могли поразить иностранную систему ПВО зенитного типа в районе харьковского аэропорта. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

"Был прилёт в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами", — приводит его слова РИА "Новости".