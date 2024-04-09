Во Львовской области загорелся объект критической инфраструктуры
Во Львовской области загорелся объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава региональной администрации Максим Козицкий.
По словам чиновника, огонь на повреждённом объекте быстро потушили. Подробностей не приводится.
Напомним, ночью во Львовской области звучала воздушная тревога. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ВС РФ поразили военный объект в городе Стрый. Там фиксировали много раненых военнослужащих.
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