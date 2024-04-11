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Подстанция в Михайло-Ларине под Николаевом разрушена ударом ВС России

Подполье: Новое попадание в Михайло-Ларине оставило два района без света

11 апреля, 08:48
Два района Украины остались без света после удара по подстанции в Михайло-Ларине. Обложка © Freepik / evening_tao

Два района Украины остались без света после удара по подстанции в Михайло-Ларине. Обложка © Freepik / evening_tao

Два района оказались без электричества после того, как был зафиксирован мощный взрыв на распределительной станции в Михайло-Ларине Николаевской области Украины. Об этом рассказал РИА "Новости" координатор местного подполья Сергей Лебедев.

"По другим сообщениям, был повтор в Михайло-Ларине, где вчера погасили распределительную станцию, и Баштанский со Снигирёвским районы остались без света. Работа ПВО в основном фиксировалась в районе Кульбакина и НАРП", уточнил он.

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Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по украинскому городу Бурштын, в котором расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области Украины, нанесён ракетный удар.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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