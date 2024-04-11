Румынские наёмники уничтожены под Одессой ударом ВС России Подполье: ВС РФ уничтожили места дислокации бойцов ВСУ и наёмников под Одессой 11 апреля, 07:21 ВС РФ ударили по местам нахождения ВСУ под Одессой. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска нанесли удар по местам расположения украинских солдат в Одесской области, в том числе среди ликвидированных оказались наёмники из Румынии. Об этом рассказал РИА "Новости" координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"По сообщениям украинских каналов, велась работа ПВО. И, к сожалению, сразу пошли сообщения о гибели мирного населения из-за попадания украинского ПВО в АЗС, но "виновата Россия". Были "прилёты" в накопительную станцию через лиман от Ильичёвска, рядом с Овидиополем, где стоят ветряки", — пояснил он.

Лебедев не смог назвать примерное число уничтоженных бойцов ВСУ, но подчеркнул, что по ним "хорошо прилетело". Также, по его сведениям, под российским огнём оказалось большое число румынских наёмников.

Накануне координатор подпольного движения Николаева Сергей Лебедев со ссылкой на слова своих соратников сообщил, что ВС РФ нанесли удар по дислокации украинской армии на очаковском побережье. Предварительно, уничтожено до 300 солдат ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми