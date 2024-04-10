Российская армия ударила по логову ВСУ в Очакове с 300 украинскими военными

ВС РФ нанесли удар по дислокации украинской армии на очаковском побережье. Об этом рассказал координатор подпольного движения Николаева Сергей Лебедев со ссылкой на слова своих соратников.

"Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий "Очаков", в нём находилось не менее 300 бандеровцев", — сообщил он в беседе с РИА "Новости".

Собеседник агентства добавил, что эффективность удара пока что оценить сложно, потому что военный госпиталь и санаторий расположены на побережье, куда уже два года не пускают гражданских. Как Лебедеву рассказал один из товарищей по подполью из Очакова, от взрыва сыпались оконные стёкла и вылетали двери. От места прилёта поднимался жёлто-белый дым. ПВО противника работала с базы "Динамо", предварительно, над морем могли сбить БПЛА "Герань".