Три дрона-камикадзе атаковали автобусы и парковку под Белгородом, есть пострадавшие

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области с помощью трёх дронов-камикадзе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошёл на участке трассы между сёлами Шамино и Архангельское. В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе — водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу", — написал Гладков в телеграм-канале.