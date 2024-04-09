Три дрона-камикадзе атаковали автобусы и парковку под Белгородом, есть пострадавшие
Гладков: БПЛА атаковали автобусы в Белгородской области, 2 человека пострадали
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области с помощью трёх дронов-камикадзе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошёл на участке трассы между сёлами Шамино и Архангельское. В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе — водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу", — написал Гладков в телеграм-канале.
Глава Белгородской области добавил, что у женщины зафиксирована поверхностная рана ноги, у водителя микроавтобуса есть множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясницы. Медики оказали помощь пострадавшим на месте. По словам Гладкова, в результате обстрела у некоторых машин выбило окна, повреждены кузова и крыши. Третий беспилотник атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. К счастью, никто не пострадал, повреждения получил один грузовик.
Напомним, 9 апреля ВСУ снова начали обстреливать российское приграничье. Под удар также попали село Поповка и Грайворонский район Белгородской области. Позднее Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских дронов самолётного типа под Белгородом.
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