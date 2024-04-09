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9 апреля, 14:20

Два украинских дрона самолётного типа уничтожены над Белгородской областью

Два украинских беспилотника уничтожили сегодня в районе 15:30 мск дежурные средства ПВО в небе над Белгородской областью. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны. Других подробностей пока нет.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в военном ведомстве.

Украинские дроны-разведчики уничтожены на границе Белгородской области
Украинские дроны-разведчики уничтожены на границе Белгородской области

Напомним, днём 9 апреля ВСУ снова начали обстреливать российское приграничье. Под удар также попали село Поповка и Грайворонский район Белгородской области. А число раненных при обстреле ВСУ посёлка Климово, который находится в Брянской области, уже возросло до пяти. Двое мирных жителей, в том числе 12-летний мальчик, погибли.

Обложка ©

Getty Images / Ethan Miller

Марина Калегина
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