Два украинских дрона самолётного типа уничтожены над Белгородской областью
Два украинских беспилотника уничтожили сегодня в районе 15:30 мск дежурные средства ПВО в небе над Белгородской областью. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны. Других подробностей пока нет.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в военном ведомстве.
Напомним, днём 9 апреля ВСУ снова начали обстреливать российское приграничье. Под удар также попали село Поповка и Грайворонский район Белгородской области. А число раненных при обстреле ВСУ посёлка Климово, который находится в Брянской области, уже возросло до пяти. Двое мирных жителей, в том числе 12-летний мальчик, погибли.
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