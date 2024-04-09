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9 апреля, 04:39

Украинские дроны-разведчики уничтожены на границе Белгородской области

МО РФ: ЗРК "Тор-М2" ликвидировал БПЛА ВСУ на границе Белгородской области

На границе Белгородской области расчёт зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" ликвидировал беспилотники-разведчики ВСУ, передаёт пресс-служба Минобороны России.

"В ходе боевого дежурства расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки прикрытия государственной границы уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ на приграничных территориях Белгородской области", — уточняет пресс-служба ведомства.

По данным Минобороны РФ, летящие беспилотники были замечены с помощью радиолокационной станции кругового обзора. Вслед за этим были запущены уничтожающие ракеты. Согласно информации ведомства, ВСУ использовали свои беспилотники, чтобы корректировать и наводить цели своей артиллерии.

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Ранее ВС России нанесли удар по складу тяжёлых беспилотников и цеху по их производству в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Для этого использовался ракетный комплекс "Искандер". В Минобороны уточнили, что удар по объекту ВПК Украины был нанесён в ответ на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России.

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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