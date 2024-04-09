Украинские дроны-разведчики уничтожены на границе Белгородской области

По данным Минобороны РФ, летящие беспилотники были замечены с помощью радиолокационной станции кругового обзора. Вслед за этим были запущены уничтожающие ракеты. Согласно информации ведомства, ВСУ использовали свои беспилотники, чтобы корректировать и наводить цели своей артиллерии.

Ранее ВС России нанесли удар по складу тяжёлых беспилотников и цеху по их производству в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Для этого использовался ракетный комплекс "Искандер". В Минобороны уточнили, что удар по объекту ВПК Украины был нанесён в ответ на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России.