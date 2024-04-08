В МО РФ раскрыли колоссальные потери ВСУ на одном из самых горячих участков фронта
ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 325 военнослужащих
ВСУ за минувшие сутки потеряли на Авдеевском направлении до 325 военнослужащих. Также украинская армия лишилась шести боевых бронированных машин, пяти автомобилей, 155-мм гаубицы М777 производства США и 122-мм САУ "Гвоздика". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В пресс-службе российского оборонного ведомства также отметили, что на этом участке фронта подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 74-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи ДНР.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ночью поразили аэродром ВСУ в Днепропетровской области. Именно на нём базировались самолёты Воздушных сил Украины.
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