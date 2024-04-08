Российские военные уничтожили "Краснополем" украинскую гаубицу "Акация" в зоне СВО
ВС России уничтожили украинскую гаубицу "Акация" в ДНР
ВС России уничтожили украинскую самоходную гаубицу 2С3 "Акация" в районе Великой Новосёлки Донецкой Народной Республики (ДНР). ВСУ пытались замаскировать орудие в лесу, но наши бойцы всё равно вычислили его.
Российская армия "Краснополем" разнесла украинскую "Акацию" в ДНР. Видео © Telegram / RT на русском
Как пишет RT, видео снято 5 апреля. Бойцы 305-й артиллерийской бригады группировки "Восток" отработали по противнику корректируемым снарядом "Краснополь".
Ранее Минобороны России показало, как российские FPV-дроны уничтожают лодку ВСУ. Противник пытался форсировать Днепр. Удар был успешным, и плавсредство ушло на дно.
Telegram / RT на русском