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8 апреля, 10:56

Российские военные уничтожили "Краснополем" украинскую гаубицу "Акация" в зоне СВО

ВС России уничтожили украинскую гаубицу "Акация" в ДНР

ВС России уничтожили украинскую самоходную гаубицу 2С3 "Акация" в районе Великой Новосёлки Донецкой Народной Республики (ДНР). ВСУ пытались замаскировать орудие в лесу, но наши бойцы всё равно вычислили его.

Российская армия "Краснополем" разнесла украинскую "Акацию" в ДНР. Видео © Telegram / RT на русском

Как пишет RT, видео снято 5 апреля. Бойцы 305-й артиллерийской бригады группировки "Восток" отработали по противнику корректируемым снарядом "Краснополь".

Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Часова Яра
Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Часова Яра

Ранее Минобороны России показало, как российские FPV-дроны уничтожают лодку ВСУ. Противник пытался форсировать Днепр. Удар был успешным, и плавсредство ушло на дно.

Обложка ©

Telegram / RT на русском

Матвей Константинов
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