Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Часова Яра
Минобороны: Ивановские десантники захватили опорный пункт ВСУ у Часова Яра
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ у города Часова Яра, который находится в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, он был взят ивановскими десантниками из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова.
Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Часова Яра. Видео © Минобороны РФ
Как рассказали в ведомстве, бойцы обнаружили огневые точки и укрытия противника на окраинах города. После получения боевой задачи группы парашютно-десантного батальона выдвинулись на её выполнение.
"После нанесения огневого поражения ударами авиации и огнём артиллерии ВДВ, которые подавили основные огневые средства противника, ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Как добавили в Минобороны, в ходе выполнения задачи противник был уничтожен огнём из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и ручными осколочными гранатами.
Напомним, что в скором времени ожидаются бои за находящийся в ДНР город Часов Яр. Этот населённый пункт являлся для украинского командования важным логистическим хабом с 2014 года. В последние дни ситуация изменилась, так как российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги. Также сообщалось, что в скором времени этот город потеряет стратегическое значение для Киева.
Минобороны РФ