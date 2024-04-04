Сильный удар по Зеленскому: Военкор назвал возможности, которые Часов Яр откроет для ВС РФ
Военкор Чаленко: Взятие Часова Яра откроет ВС РФ путь к освобождению севера ДНР
Взятие города Часов Яр в Артёмовском районе ДНР позволит ВС РФ создать плацдарм, который станет надёжной опорой для освобождения от северной части региона от ВСУ. Такое мнение высказал военкор "Украины.ру" Александр Чаленко, который в настоящее время работает в Донецке.
"Если мы возьмём Часов Яр, то сразу начнём продвигаться к городам Константиновке и Дружковке (Краматорский район Донецкой области). Константиновка — это последняя крепость на пути к Краматорску и Славянску. По большому счёту мы готовим почву для освобождения севера ДНР (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск). Также падение Часов Яра — это очень сильный моральный удар по ВСУ, их авторитету и, естественно, по Владимиру Зеленскому", — рассказал фронтовой корреспондент в разговоре с URA.ru.
Он добавил, что после того как уже выбитые из Авдеевки и Марьинки украинские войска потеряют Часов Яр, ещё больше граждан Незалежной, а также жителей стран Запада, убедятся в том, что ВСУ обречены на поражение в противостоянии с российской армией. Вооружённые силы Украины сдают ключевые позиции каждый месяц и этот факт нельзя игнорировать.
Собеседник портала считает, что если при операции в Часовом Яре ВС РФ применят тактику, использованную в Авдеевке, то город удастся освободить за считанные дни. Речь идёт о массовых применениях ФАБ-500 и ФАБ-1500, на которые противнику попросту нечем ответить.
А командир добровольческого отряда "Варяг", вступивший в ополчение ДНР в первой волне, старший лейтенант Народной милиции Донецкой Республики в отставке высказал предположение, что противник может попытаться взорвать мосты при отступлении из города. Ветеран считает, что канал Северский Донец — Донбасс, пролегающий вдоль будущей линии фронта, окажется серьёзной естественной преградой между российской и украинской армиями, даже несмотря на свои скромные размеры. Поэтому ВСУ наверняка подорвут мосты, когда будут отступать, вынудив ВС РФ под огнём возводить понтоны.
Напомним, Часов Яр с 2014 года служит важным логистическим узлом для украинских военных, но в настоящее время ведущие к нему пути находятся под огневым контролем ВС РФ и, по мнению советника главы ДНР Игоря Климаковского, в самом ближайшем будущем город потеряет стратегическую важность для Киева. Он также высказал предположение, что сражения за этот населённый пункт могут начаться уже очень скоро.
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