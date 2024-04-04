Сильный удар по Зеленскому: Военкор назвал возможности, которые Часов Яр откроет для ВС РФ

Взятие города Часов Яр в Артёмовском районе ДНР позволит ВС РФ создать плацдарм, который станет надёжной опорой для освобождения от северной части региона от ВСУ. Такое мнение высказал военкор "Украины.ру" Александр Чаленко, который в настоящее время работает в Донецке.

"Если мы возьмём Часов Яр, то сразу начнём продвигаться к городам Константиновке и Дружковке (Краматорский район Донецкой области). Константиновка — это последняя крепость на пути к Краматорску и Славянску. По большому счёту мы готовим почву для освобождения севера ДНР (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск). Также падение Часов Яра — это очень сильный моральный удар по ВСУ, их авторитету и, естественно, по Владимиру Зеленскому", — рассказал фронтовой корреспондент в разговоре с URA.ru.

Он добавил, что после того как уже выбитые из Авдеевки и Марьинки украинские войска потеряют Часов Яр, ещё больше граждан Незалежной, а также жителей стран Запада, убедятся в том, что ВСУ обречены на поражение в противостоянии с российской армией. Вооружённые силы Украины сдают ключевые позиции каждый месяц и этот факт нельзя игнорировать.

Собеседник портала считает, что если при операции в Часовом Яре ВС РФ применят тактику, использованную в Авдеевке, то город удастся освободить за считанные дни. Речь идёт о массовых применениях ФАБ-500 и ФАБ-1500, на которые противнику попросту нечем ответить.

А командир добровольческого отряда "Варяг", вступивший в ополчение ДНР в первой волне, старший лейтенант Народной милиции Донецкой Республики в отставке высказал предположение, что противник может попытаться взорвать мосты при отступлении из города. Ветеран считает, что канал Северский Донец — Донбасс, пролегающий вдоль будущей линии фронта, окажется серьёзной естественной преградой между российской и украинской армиями, даже несмотря на свои скромные размеры. Поэтому ВСУ наверняка подорвут мосты, когда будут отступать, вынудив ВС РФ под огнём возводить понтоны.