Минобороны показало, как лодка ВСУ ушла на дно Днепра после удара российского FPV-дрона

Российские военные пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр, сообщили в Минобороны России. Там рассказали, что ликвидировать десант вражеской армии получилось с помощью FPV-дронов.

Российские военные пресекли попытку ВСУ перейти через Днепр. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Операторы БПЛА выявили плавсредство противника на правом берегу Днепра. Осуществив запуск FPV-дронов, оператор завёл на него беспилотник, а второй номер корректировал полёт дронов для точного наведения на цель. Помощник скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую лодку, пытавшуюся форсировать Днепр", — говорится в сообщении ведомства.