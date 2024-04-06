Минобороны показало, как лодка ВСУ ушла на дно Днепра после удара российского FPV-дрона
Минобороны: Российские военные пресекли попытку ВСУ перейти через Днепр
Российские военные пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр, сообщили в Минобороны России. Там рассказали, что ликвидировать десант вражеской армии получилось с помощью FPV-дронов.
Российские военные пресекли попытку ВСУ перейти через Днепр. Видео © Telegram / Минобороны РФ
"Операторы БПЛА выявили плавсредство противника на правом берегу Днепра. Осуществив запуск FPV-дронов, оператор завёл на него беспилотник, а второй номер корректировал полёт дронов для точного наведения на цель. Помощник скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую лодку, пытавшуюся форсировать Днепр", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru писал, что российские военные за сутки уничтожили до тридцати солдат ВСУ, а также нанесли удары по военным объектам противника на правом берегу Днепра. Всего на данном направлении потери противника за сутки составили 30 военнослужащих, два автомобиля, САУ "Паладин", гаубицы M777, Д-20 и Д-30.
Telegram / Минобороны РФ