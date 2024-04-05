Раненый российский боец в одиночку перебил взвод ВСУ и добрался до своих по минному полю

Пулемётчик штурмового подразделения российской группировки войск "Восток" Родимир Максимов с позывным Бурхат отбил пять контратак противника и собственноручно уничтожил в бою 27 военнослужащих ВСУ, когда участвовал в захвате и удержании вражеского опорного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Взятие опорника ВСУ штурмовым подразделением ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Задание очередное было. Задача простая была: идти в группе по лесополосе и штурмовать два опорника. Зашли, один зачистили. Окопались, всё сделали, сидели. Были, конечно, сложности. Наш командир Сокол затрёхсотил (получил ранение. — Прим. Life.ru) сразу. Пару пацанов тоже затрёхсотило. Их сразу откатывали. Обстрел был. Всё, что было, всё летело", — рассказал Бурхат в видео Минобороны.

Бой, о котором идёт речь, произошёл в районе Новомихайловки. В самом начале схватки командир подразделения Бурхата получил тяжёлое ранение. Максимов принял командование, и отряд под его началом захватил украинский опорник, лично уничтожив трёх бойцов противника. Пулемётчик получил ранения руки и ноги, но остался на защите позиций. ВСУ отправили группу для контратаки и захвата позиции на бронемашине, тогда Максимов подпустил вражеских бойцов на расстояние гарантированного поражения и полностью ликвидировал подразделение из пулемёта Калашникова.

Затем украинцы ещё трижды пытались отбить опорник превосходящими силами, применяя танки и боевые машины, но каждый раз лишь теряли людей и отступали. В ещё один из моментов сражения, растянувшегося на два дня, Родимир уничтожил другую группу бойцов ВСУ, спешившуюся с американского бронетранспортёра "МаксПро". Сам БТР поле этого попытался выйти из зоны поражения и попал под удар российской ПТУР, которая его уничтожила. В ходе двухдневных боёв Бурхат был ранен ещё раз, после чего ему необходимо было добраться до российского опорного пункта, чтобы пополнить боеприпасы. Путь пролегал через минное поле, пройти нужно было порядка 600 метров.

"600 метров было до следующего пункта. Где наши были. Там я без остановки по полю бегал. По минному. Дошёл. Повезло тоже", — вспоминает российский боец.