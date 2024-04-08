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8 апреля, 17:06

Армия Россия ударом "Искандера" уничтожила склад тяжёлых дронов ВСУ

МО РФ: "Искандер" уничтожил цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье

ВС России нанесли удар по складу тяжёлых беспилотников и цеху по их производству в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Как сообщает Минобороны РФ, использовался ракетный комплекс "Искандер". Объекты уничтожены.

Армия Россия ударом "Искандера" уничтожила склад тяжёлых дронов ВСУ в Запорожье. Видео © Telegram / Минобороны России

"Вооружёнными силами Российской Федерации в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" полностью уничтожен склад тяжёлых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что удар по объекту ВПК Украины был нанесён в ответ на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России.

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Появилось видео разгрома логова ВСУ со стоянкой танков с помощью ракет "Искандер"

Напомним, утром 2 апреля украинские беспилотники совершили налёт на предприятия в татарстанских Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений и нарушений их работы не было, однако повреждения получило общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Там пострадало семь человек, все они — студенты, в том числе иностранные. Трое госпитализированы.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороы РФ

Никита Никонов
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