ВС России нанесли удар по складу тяжёлых беспилотников и цеху по их производству в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Как сообщает Минобороны РФ, использовался ракетный комплекс "Искандер". Объекты уничтожены.

Армия Россия ударом "Искандера" уничтожила склад тяжёлых дронов ВСУ в Запорожье. Видео © Telegram / Минобороны России

"Вооружёнными силами Российской Федерации в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" полностью уничтожен склад тяжёлых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье", — говорится в телеграм-канале ведомства.