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11 апреля, 16:40

Грузовик загорелся после атаки дрона-камикадзе ВСУ на село в Белгородской области

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны поразили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 17:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате атаки ВСУ повреждения получил КамАЗ в селе Кукуевка Валуйского городского округа. По его данным, автомобиль подвергся атаке прямо в поле. К счастью, водитель транспортного средства не пострадал, чего не скажешь об авто — от удара грузовик загорелся.

"Приступить к тушению службы не могут из-за возможных повторных воздушных атак", — написал он в своём телеграм-канале.

Три дома повреждено в результате атаки ВСУ на посёлок Красное под Белгородом
Три дома повреждено в результате атаки ВСУ на посёлок Красное под Белгородом

Напомним, за сегодня это уже не первая украинская атака на регион. Ранее средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской, а также Брянской областями. Кстати, за минувшую ночь в общей сложности удалось поразить 12 беспилотников на территории шести российских субъектов.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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