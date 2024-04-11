Грузовик загорелся после атаки дрона-камикадзе ВСУ на село в Белгородской области
Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны поразили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Около 17:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате атаки ВСУ повреждения получил КамАЗ в селе Кукуевка Валуйского городского округа. По его данным, автомобиль подвергся атаке прямо в поле. К счастью, водитель транспортного средства не пострадал, чего не скажешь об авто — от удара грузовик загорелся.
"Приступить к тушению службы не могут из-за возможных повторных воздушных атак", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, за сегодня это уже не первая украинская атака на регион. Ранее средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской, а также Брянской областями. Кстати, за минувшую ночь в общей сложности удалось поразить 12 беспилотников на территории шести российских субъектов.
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