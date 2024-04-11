Грузовик загорелся после атаки дрона-камикадзе ВСУ на село в Белгородской области

"Около 17:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате атаки ВСУ повреждения получил КамАЗ в селе Кукуевка Валуйского городского округа. По его данным, автомобиль подвергся атаке прямо в поле. К счастью, водитель транспортного средства не пострадал, чего не скажешь об авто — от удара грузовик загорелся.