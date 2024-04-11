Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 14:54

Средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями

Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима атаковать территорию нашей страны при помощи беспилотников. Вражеские дроны были поражены сразу в двух областях — Брянской и Белгородской, сообщили в Минобороны.

"С 14:30 до 15:00 мск <...> дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской области", — говорится в сообщении ведомства.

В России придумали новую тактику защиты приграничных территорий
В России придумали новую тактику защиты приграничных территорий

Кстати, за ночь средства противовоздушной обороны в общей сложности уничтожили 12 беспилотников ВСУ на территории шести российских регионов. Военные разобрались с вражескими дронами в Курской и Тамбовской областях. Ещё два поражены в Белгородской области и Мордовии и по одному — в Брянской и Липецкой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров