Средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями
Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима атаковать территорию нашей страны при помощи беспилотников. Вражеские дроны были поражены сразу в двух областях — Брянской и Белгородской, сообщили в Минобороны.
"С 14:30 до 15:00 мск <...> дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской области", — говорится в сообщении ведомства.
Кстати, за ночь средства противовоздушной обороны в общей сложности уничтожили 12 беспилотников ВСУ на территории шести российских регионов. Военные разобрались с вражескими дронами в Курской и Тамбовской областях. Ещё два поражены в Белгородской области и Мордовии и по одному — в Брянской и Липецкой.
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