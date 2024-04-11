Средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями

Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима атаковать территорию нашей страны при помощи беспилотников. Вражеские дроны были поражены сразу в двух областях — Брянской и Белгородской, сообщили в Минобороны.

"С 14:30 до 15:00 мск <...> дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской области", — говорится в сообщении ведомства.