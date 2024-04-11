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10 апреля, 22:04

В Брянской области уничтожен беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз: ПВО сбила над территорией Брянской области украинский БПЛА

В Брянской области средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Пять украинских БПЛА сбито ночью в небе над Брянской областью
Пять украинских БПЛА сбито ночью в небе над Брянской областью

Ранее сообщалось, что при обстреле посёлка Климово Брянской области погибли два человека — женщина и 12-летний мальчик, возвращавшийся из школы на велосипеде и буквально несколько метров не доехавший до дома. Несчастных прошило осколками украинского снаряда. Разбитые при обстреле стёкла волной окатили шестилетних учеников. Life.ru публиковал видео происшествия.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Лариса Сафронова
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