В Брянской области уничтожен беспилотник ВСУ
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над территорией Брянской области украинский БПЛА
В Брянской области средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал он в телеграм-канале.
По словам главы региона, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что при обстреле посёлка Климово Брянской области погибли два человека — женщина и 12-летний мальчик, возвращавшийся из школы на велосипеде и буквально несколько метров не доехавший до дома. Несчастных прошило осколками украинского снаряда. Разбитые при обстреле стёкла волной окатили шестилетних учеников. Life.ru публиковал видео происшествия.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий