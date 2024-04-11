В Брянской области уничтожен беспилотник ВСУ

В Брянской области средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.