Пять украинских БПЛА сбито ночью в небе над Брянской областью
Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили пять украинских дронов над территорией Брянской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области", — сообщили в ведомстве.
Ранее ВС России нанесли удар по складу тяжёлых беспилотников и цеху по их производству в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Для этого использовался ракетный комплекс "Искандер". В Минобороны уточнили, что удар по объекту ВПК Украины был нанесён в ответ на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России.
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