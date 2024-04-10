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10 апреля, 04:53

Пять украинских БПЛА сбито ночью в небе над Брянской областью

Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили пять украинских дронов над территорией Брянской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области", — сообщили в ведомстве.

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Ранее ВС России нанесли удар по складу тяжёлых беспилотников и цеху по их производству в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Для этого использовался ракетный комплекс "Искандер". В Минобороны уточнили, что удар по объекту ВПК Украины был нанесён в ответ на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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