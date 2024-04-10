Пять украинских БПЛА сбито ночью в небе над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили пять украинских дронов над территорией Брянской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Три дрона-камикадзе атаковали автобусы и парковку под Белгородом, есть пострадавшие

Три дрона-камикадзе атаковали автобусы и парковку под Белгородом, есть пострадавшие

Ранее ВС России нанесли удар по складу тяжёлых беспилотников и цеху по их производству в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Для этого использовался ракетный комплекс "Искандер". В Минобороны уточнили, что удар по объекту ВПК Украины был нанесён в ответ на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России.