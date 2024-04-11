Средства ПВО пресекли прорыв трёх дронов ВСУ над Курской областью
Три беспилотника ВСУ самолётного типа уничтожены в Фатежском районе Курской области ранним утром 11 апреля. О результате работы систем противовоздушной обороны отчитался глава региона Роман Старовойт.
"Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет. Благодарю бойцов ПВО", — написал губернатор в Telegram.
Чиновник напомнил, что приближение к обломкам дронов опасно для жизни. При обнаружении элементов беспилотника нужно немедленно сообщить о находке в экстренные службы, призвал Старовойт.
А днём ранее в Курской области украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобиль. Все находившиеся в машине погибли, среди них двое детей.
VK / Минобороны России