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11 апреля, 03:36

Средства ПВО пресекли прорыв трёх дронов ВСУ над Курской областью

Три беспилотника ВСУ самолётного типа уничтожены в Фатежском районе Курской области ранним утром 11 апреля. О результате работы систем противовоздушной обороны отчитался глава региона Роман Старовойт.

"Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет. Благодарю бойцов ПВО", — написал губернатор в Telegram.

Чиновник напомнил, что приближение к обломкам дронов опасно для жизни. При обнаружении элементов беспилотника нужно немедленно сообщить о находке в экстренные службы, призвал Старовойт.

Беспилотник ВСУ рухнул на строящуюся больницу под Липецком
Беспилотник ВСУ рухнул на строящуюся больницу под Липецком

А днём ранее в Курской области украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобиль. Все находившиеся в машине погибли, среди них двое детей.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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