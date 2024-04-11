Средства ПВО пресекли прорыв трёх дронов ВСУ над Курской областью

Три беспилотника ВСУ самолётного типа уничтожены в Фатежском районе Курской области ранним утром 11 апреля. О результате работы систем противовоздушной обороны отчитался глава региона Роман Старовойт.

"Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет. Благодарю бойцов ПВО", — написал губернатор в Telegram.

Чиновник напомнил, что приближение к обломкам дронов опасно для жизни. При обнаружении элементов беспилотника нужно немедленно сообщить о находке в экстренные службы, призвал Старовойт.