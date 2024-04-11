Беспилотник ВСУ рухнул на строящуюся больницу под Липецком
Украинский беспилотник упал на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе под Липецком. Подробностями инцидента поделился губернатор области Игорь Артамонов.
"Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе. Жертв нет!" — написал глава региона в мессенджере Telegram.
По словам чиновника, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. За ходом работ следит глава Добровского района Анатолий Попов.
Ещё один беспилотник ВСУ в ночь на четверг нарушил воздушную границу Брянской области. Отражать атаку пришлось дежурным системам ПВО.
Telegram / Міністерство оборони України