Беспилотник ВСУ рухнул на строящуюся больницу под Липецком

Украинский беспилотник упал на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе под Липецком. Подробностями инцидента поделился губернатор области Игорь Артамонов.

"Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе. Жертв нет!" — написал глава региона в мессенджере Telegram.

По словам чиновника, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. За ходом работ следит глава Добровского района Анатолий Попов.