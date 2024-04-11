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10 апреля, 23:58

Беспилотник ВСУ рухнул на строящуюся больницу под Липецком

Украинский беспилотник упал на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе под Липецком. Подробностями инцидента поделился губернатор области Игорь Артамонов.

"Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе. Жертв нет!" — написал глава региона в мессенджере Telegram.

По словам чиновника, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. За ходом работ следит глава Добровского района Анатолий Попов.

В Курской и Воронежской областях объявлена угроза атаки беспилотников
В Курской и Воронежской областях объявлена угроза атаки беспилотников

Ещё один беспилотник ВСУ в ночь на четверг нарушил воздушную границу Брянской области. Отражать атаку пришлось дежурным системам ПВО.

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Telegram / Міністерство оборони України

Илья Пушкарев
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