В Курской и Воронежской областях объявлена угроза атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской и Воронежской областях. Об этом сообщили местные губернаторы Роман Старовойт и Александр Гусев.

"Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал Старовойт в телеграм-канале, призвав сограждан быть бдительными.

"Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", — предупредил Гусев.