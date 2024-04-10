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10 апреля, 20:45

В Курской и Воронежской областях объявлена угроза атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской и Воронежской областях. Об этом сообщили местные губернаторы Роман Старовойт и Александр Гусев.

"Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал Старовойт в телеграм-канале, призвав сограждан быть бдительными.

"Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", — предупредил Гусев.

Беспилотник ВСУ уничтожен в Воронежской области
Беспилотник ВСУ уничтожен в Воронежской области

Ранее 10 апреля сообщалось, что ВСУ атаковали несколько сёл в Курской области, оставив их без электричества. В посёлке Тёткино дрон-камикадзе врезался в машину газовой службы. Автомобиль сгорел, а остатки пламени устранили местные пожарные.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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