В Курской и Воронежской областях объявлена угроза атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской и Воронежской областях. Об этом сообщили местные губернаторы Роман Старовойт и Александр Гусев.
"Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал Старовойт в телеграм-канале, призвав сограждан быть бдительными.
"Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", — предупредил Гусев.
Ранее 10 апреля сообщалось, что ВСУ атаковали несколько сёл в Курской области, оставив их без электричества. В посёлке Тёткино дрон-камикадзе врезался в машину газовой службы. Автомобиль сгорел, а остатки пламени устранили местные пожарные.
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