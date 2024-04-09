Беспилотник ВСУ уничтожен в Воронежской области

Украинский беспилотник самолётного типа обнаружен в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, он был уничтожен силами ПВО и РЭБ.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, никто не пострадал", — написал Гусев в телеграм-канале.

Последствия на земле после атаки беспилотника уточняются. Как добавил губернатор, режим угрозы атаки БПЛА в регионе пока не отменён.