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9 апреля, 01:04

Беспилотник ВСУ уничтожен в Воронежской области

Гусев: Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен в Воронежской области

Украинский беспилотник самолётного типа обнаружен в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, он был уничтожен силами ПВО и РЭБ.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, никто не пострадал", — написал Гусев в телеграм-канале.

Последствия на земле после атаки беспилотника уточняются. Как добавил губернатор, режим угрозы атаки БПЛА в регионе пока не отменён.

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Ранее в Краснинском районе Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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