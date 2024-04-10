ВСУ атаковали несколько сёл в Курской области, оставив их без электричества

Вооружённые силы Украины атаковали несколько сёл в Курской области. Противник ударил по некоторым населённым пунктам Глушковского района, в результате чего жители остались без электричества, сообщает глава региона Роман Старовойт.

"Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В результате повреждения линий электропередачи несколько населённых пунктов остались без электроснабжения. В сёлах Карыж и Дроновка, а также в деревне Урусы подача электроэнергии восстановлена. В посёлке Тёткино, сёлах Попово-Лежачи и Коровяковка ремонтные работы продолжаются", — сказано в телеграм-канале губернатора.

Вместе с тем в посёлке Тёткино дрон-камикадзе врезался в машину газовой службы. Автомобиль сгорел, а остатки пламени устранили местные пожарные.