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10 апреля, 16:05

ВСУ атаковали несколько сёл в Курской области, оставив их без электричества

Вооружённые силы Украины атаковали несколько сёл в Курской области. Противник ударил по некоторым населённым пунктам Глушковского района, в результате чего жители остались без электричества, сообщает глава региона Роман Старовойт.

"Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В результате повреждения линий электропередачи несколько населённых пунктов остались без электроснабжения. В сёлах Карыж и Дроновка, а также в деревне Урусы подача электроэнергии восстановлена. В посёлке Тёткино, сёлах Попово-Лежачи и Коровяковка ремонтные работы продолжаются", сказано в телеграм-канале губернатора.

Вместе с тем в посёлке Тёткино дрон-камикадзе врезался в машину газовой службы. Автомобиль сгорел, а остатки пламени устранили местные пожарные.

Детский центр в Курске загорелся после удара беспилотника ВСУ
Детский центр в Курске загорелся после удара беспилотника ВСУ

Это не единственная атака украинской стороны на Курскую область за сегодняшний день. Дрон ВСУ сбросил бомбу на машину с гражданскими в селе Апанасовка Кореневского района. К сожалению, без жертв не обошлось. Всего погибло пять человек. Известно, что среди них есть двое несовершеннолетних детей.

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Telegram / Роман Старовойт

Владимир Озеров
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