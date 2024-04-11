В России придумали новую тактику защиты приграничных территорий

В Генштабе рассматривают новую тактику защиты Курска, Белгорода и Брянска с помощью аэростатов, которые позволят вычислять точки взлётов БПЛА ВСУ. Об этом рассказал полковник запаса Геннадий Алёхин со ссылкой на Минобороны.

Он отметил, что сейчас новые средства борьбы с беспилотными системами ВСУ необходимы, так как враг активно использует их на приграничных территориях РФ. По его словам, определение точки вылета дрона поможет российским бойцам пресекать атаку на корню.

"Ставится вопрос: чтобы увеличить плотность обороны, использовать РЛС (радиолокационная станция. — Прим. Life.ru) аэростатного типа. У меня информация такая, что такой вопрос сейчас разрабатывается в Генштабе, в Минобороны. Я опираюсь на мнение очень авторитетных специалистов, которые говорят, что настало время именно применять эти РЛС аэростатного типа", — сказал Алёхин в беседе с Ura.ru.

Алёхин объяснил, что для защиты территорий аэростат поднимают на 2–3 километра над землёй в 100–150 километрах от линии фронта. РЛС почти неуязвима для украинской ПВО и вместе с разведкой и дронами может точно определять места взлётов беспилотников противника. Полковник также отметил, что при помощи новой разработки можно защитить граничащие с Незалежной территории РФ, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны врага. Также аэростаты могут эффективно действовать в глубине 25–30 километров по территории противника и определять вылеты по ширине фронта на сотни километров, добавил военный эксперт.