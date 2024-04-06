Российские танки станут непробиваемыми для FPV-дронов благодаря новой пушке-турели

Пушку-турель для защиты российских бронемашин от FPV-дронов представит компания-разработчик и производитель снайперского вооружения Lobaev Arms. Об этом сообщил глава организации Владислав Лобаев, отметив, что такая тематика не является "традиционной" для предприятия.

"Сегодня Lobaev Arms создаёт комплекс защиты наших боевых бронированных машин от FPV-дронов ВСУ. Мы не можем стоять в стороне, учитывая, что применение таких дронов противником представляет сегодня одну из главных опасностей на фронте", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".

Лобаев также приоткрыл завесу тайны над новой разработкой. Антидроновая пушка, заметил он, будет представлять собой компактную роботизированную турель. Отбор калибра пока находится на стадии обдумывания. Создатели выбирают между патроном к гладкоствольным ружьям 12-го калибра и стандартным для Российской армии промежуточным патроном калибра 7.62х39 мм. Глава компании допустил при этом, что концепция проекта ещё может поменяться.