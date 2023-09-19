В России испытывают гиперзвуковой патрон

Российская оружейная компания Lobaev Arms объявила о возобновлении работ над снайперским патроном с гиперзвуковой скоростью полёта. По словам создателей боеприпаса, сейчас новинка испытывается для определения кучности и других параметров.

Существующие прототипы патрона лишь "граничат" с гиперзвуком, пояснил руководитель компании Владислав Лобаев. Выход пули за рамки пяти Махов возможен, но конечная скорость полёта будет определяться по результатам тестовых отстрелов, добавил он.

"Решение мы будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия. Гиперзвук начинается со скорости свыше 1500 метров в секунду, высокоскоростным снайперским патроном считается патрон, летящий со скоростью 900 метров в секунду", — рассказал оружейник РИА "Новости".