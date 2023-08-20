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20 августа, 06:11

Снайпер почти с двух километров поразил 20 солдат ВСУ из новой винтовки

Снайпер из винтовки ОСВ-96 с расстояния 1,7 км поразил 20 солдат ВСУ

В рамках специальной военной операции российский снайпер поразил две бронемашины и 20 военнослужащих ВСУ с дистанции 1,7 километра. Он использовал для этого крупнокалиберную винтовку ОСВ-96, которая стала предшественницей новейшей "Астарты". Об этом рассказал на форуме "Армия-2023" представитель холдинга "Высокоточные комплексы".

"Один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника из винтовки предыдущего поколения ОСВ-96 и в ходе огневого боя до 20 целей живой силы противника с [одного] километра 700 [метров]", — приводит РИА "Новости" его слова.

На вооружение Армии России принята новая снайперская винтовка

На вооружение Армии России принята новая снайперская винтовка

Ранее Лайф писал, что в России создали "убийцу" американской снайперской винтовки Barrett. МЦ-572 "Астарта" в ходе испытаний показала уникальную точность, она значительно превосходит американское оружие.

Обложка ©

Снайперские винтовки МЦ-116М и ОСВ-96. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Андрей Григорьев
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