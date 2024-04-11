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11 апреля, 04:36

Средства ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ в шести регионах России

Двенадцать украинских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны в шести регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, по три БПЛА сбито над Курской и Тамбовской областями, два в Белгородской области и Мордовии, по одному в Брянской и Липецкой областях.

Беспилотник ВСУ рухнул на строящуюся больницу под Липецком
Беспилотник ВСУ рухнул на строящуюся больницу под Липецком

Ранее Life.ru рассказывал, что при обстреле прессы в Луганске погиб офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов. Съёмочная группа угодила под обстрел 10 апреля. Оператор издания получил ранение в ногу, а корреспондент отделался контузией. В момент эвакуации украинские боевики пытались добить журналистов дроном.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
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