Средства ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ в шести регионах России
Двенадцать украинских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны в шести регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, по три БПЛА сбито над Курской и Тамбовской областями, два в Белгородской области и Мордовии, по одному в Брянской и Липецкой областях.
Ранее Life.ru рассказывал, что при обстреле прессы в Луганске погиб офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов. Съёмочная группа угодила под обстрел 10 апреля. Оператор издания получил ранение в ногу, а корреспондент отделался контузией. В момент эвакуации украинские боевики пытались добить журналистов дроном.
ТАСС / Николай Гынгазов