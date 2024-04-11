Средства ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ в шести регионах России

Двенадцать украинских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны в шести регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, по три БПЛА сбито над Курской и Тамбовской областями, два в Белгородской области и Мордовии, по одному в Брянской и Липецкой областях.