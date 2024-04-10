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10 апреля, 19:41

ВСУ попытались добить дроном журналистов, попавших под обстрел в ЛНР

ВСУ попытались добить FPV-дроном попавшую под обстрел съёмочную команду "Вести Луганск". Об этом сообщили в телеграм-канале луганского филиала ВГТРК со ссылкой на слова оказавшегося под ударом корреспондента Антона Юдаса.

Корреспондент "Вести Луганск" Андрей Юдас и оператор Денис Шум об обстреле и своём состоянии. Видео © Telegram / "Вести Луганск"

"Они [нас] видели, и у них была корректировка однозначно — птица над нами была. Сразу же как мы начали уезжать на машине эвакуации — "буханке", за нами полетел FPV-дрон прицельно. И кажется даже в нашу "буханку" у него получилось попасть. Потому что в машине была дырка, которой раньше не было",рассказал получивший контузию Юдас.

Оператор команды Денис Шум получил в ногу сантиметровый осколок снаряда. Медики скорой помощи не стали извлекать его на месте, так как удаление фрагмента может потребовать серьёзного хирургического вмешательства. Поэтому его отправили на обследование в госпиталь. Сам молодой человек с улыбкой сообщил, что у него всё хорошо, и чувствует он себя отлично.

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Напомним, о том, что съёмочная команда "Вести" Луганск попала под обстрел украинских военных, во время работы на Кременском направлении, стало известно сегодня. Сообщалось, что оператор получил ранение, а корреспондент был контужен. Следственный комитет РФ установит причастных к обстрелу журналистов.

Обложка ©

Telegram / "Вести Луганск"

Юрий Лысенко
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