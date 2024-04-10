ВСУ попытались добить дроном журналистов, попавших под обстрел в ЛНР

"Они [нас] видели, и у них была корректировка однозначно — птица над нами была. Сразу же как мы начали уезжать на машине эвакуации — "буханке", за нами полетел FPV-дрон прицельно. И кажется даже в нашу "буханку" у него получилось попасть. Потому что в машине была дырка, которой раньше не было", — рассказал получивший контузию Юдас.