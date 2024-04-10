В МИД РФ обратились к Западу после удара ВСУ по журналистам в ЛНР Захарова: РФ требует от международных структур осуждения атак ВСУ на журналистов 10 апреля, 17:35 Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Россия требует решительного осуждения со стороны международных организаций обстрела съёмочной группы в ЛНР, в результате которого журналист и оператор получили травмы. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Требуем от профильных международных структур решительного осуждения и принятия надлежащих мер реагирования на непрекращающуюся череду террористических атак киевской клики и её агентуры против представителей отечественной медиасферы", — подчёркивается в тексте.

Захарова назвала нанесение удара по журналистам очередной преступной акцией режима Владимира Зеленского. По словам дипломата, Киев продолжает видеть в российских корреспондентах приоритетные цели для уничтожения. Захарова напомнила, что съёмочные группы безоружны и относятся к гражданскому населению в условиях боевых действий.

На российских журналистов, напомнила дипломат, украинской стороной объявлена настоящая охота, киевский режим не брезгует никакими методами для выполнения задачи. По её словам, Киев уже не раз проводил террористические атаки на военкоров.

Напомним, 10 апреля съёмочная группа редакции "Вести Луганск" оказалась в зоне обстрела во время работы возле города Кременная Луганской Народной Республики. Оператор Денис Шум был ранен в ногу, а корреспондент Артём Юндас получил контузию.

Авторы Татьяна Миссуми