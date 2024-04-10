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10 апреля, 18:33

Следственный комитет РФ установит причастных к обстрелу журналистов в ЛНР

Следователи СК РФ расследуют факт обстрела российских журналистов со стороны украинских военнослужащих в Луганской Народной Республике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня съёмочная группа редакции "Вести Луганск" оказалась в зоне обстрела на Кременском направлении. Оператора ранило осколком в ногу, его госпитализировали. Корреспондент получил контузию, ему также оказывают медицинскую помощь. После происшествия в МИД РФ обратились к Западу с требованием осудить подобные атаки. Как отметила представитель министерства Мария Захарова, съёмочные группы безоружны и относятся к гражданскому населению в условиях боевых действий.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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