Следственный комитет РФ установит причастных к обстрелу журналистов в ЛНР
Следователи СК РФ расследуют факт обстрела российских журналистов со стороны украинских военнослужащих в Луганской Народной Республике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня съёмочная группа редакции "Вести Луганск" оказалась в зоне обстрела на Кременском направлении. Оператора ранило осколком в ногу, его госпитализировали. Корреспондент получил контузию, ему также оказывают медицинскую помощь. После происшествия в МИД РФ обратились к Западу с требованием осудить подобные атаки. Как отметила представитель министерства Мария Захарова, съёмочные группы безоружны и относятся к гражданскому населению в условиях боевых действий.
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