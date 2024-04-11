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10 апреля, 22:58

Офицер пресс-центра МО Евгений Половодов погиб при обстреле прессы в Луганске

Удар Вооружённых сил Украины по съёмочной группе "Вести Луганск" на Кременском направлении унёс жизнь офицера пресс-центра Министерства обороны РФ Евгения Половодова. Об этом говорится в соцсетях телеканала.

"Выражаем соболезнования семье погибшего Евгения Половодова", — гласит пост.

По данным коллег военного корреспондента, у него остались мама, жена и маленький сын.

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Съёмочная группа угодила под обстрел 10 апреля. Оператор издания получил ранение в ногу, а корреспондент отделался контузией. В момент эвакуации украинские боевики пытались добить журналистов дроном.

Обложка ©

Shutterstock / FotograFFF

Илья Пушкарев
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