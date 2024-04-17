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Собачник нашёл в лесу под Тверью упавший в январе дрон ВСУ с 10 кг взрывчатки

Под Тверью найден беспилотник ВСУ, запущенный в январе по заводу в Ярославле

17 апреля, 09:25
Под Тверью в лесу найден дрон ВСУ, запущенный ещё в январе 2024 года. Обложка © Telegram / Mash

Под Тверью в лесу найден дрон ВСУ, запущенный ещё в январе 2024 года. Обложка © Telegram / Mash

Один из четырёх украинских беспилотников, атаковавших ещё в январе ярославский завод "Славнефть-ЯНОС", обнаружен в лесу под Тверью местным жителем. Аппарат нёс на себе десять килограммов взрывчатки. Об этом пишет Mash и публикует видео находки.

Под Тверью в лесу найден дрон ВСУ, запущенный ещё в январе 2024 года. Видео © Telegram / Mash

60-летний мужчина гулял с собакой вблизи деревни Крутая Калязинского района, когда внезапно увидел среди деревьев дрон, воткнувшийся носом в землю. Размах крыльев устройства — три метра, длина достигала полутора метров. На корпусе БПЛА пропечатана цифра "три". На место приехали специалисты и обезвредили находку.

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Напомним, 29 января ВСУ запустили из Черниговской области четыре дрона по ярославскому заводу "Славнефть-ЯНОС". Аппараты были сделаны кустарно и имели двигатель в носовой части. Они двигались на небольшой высоте вдоль русла рек, чтобы "обмануть" ПВО. Только один дрон (с номером 4) дотянул до НПЗ в Ярославле и был посажен силами РЭБ. Другие не долетели и упали в лесах. Судя по всему, обнаруженный под Тверью аппарат принадлежит к этой группе вражеских БПЛА.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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