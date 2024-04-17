Противовоздушная оборона сбила вражеский дрон над Орловской областью

Противовоздушная оборона сбила ночью украинский беспилотник в Орловской области. Последствий на земле нет, ситуация находится под полным контролем, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

"Сегодня ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов нет", — проинформировал он и уточнил, что на месте происшествия уже работают представители оперативных служб.