Украинский беспилотник перехвачен в небе над Краснодарским краем
Минобороны: Украинский БПЛА перехвачен над территорией Краснодарского края
Киевский режим предпринял очередную провальную попытку атаковать российские регионы с использованием беспилотников. Как рассказали в Минобороны РФ, БПЛА ВСУ был перехвачен над Краснодарским краем.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края", — рассказали в оборонном ведомстве.
Днём ранее стало известно об уничтожении дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря. Речь шла о пяти БПЛА противника.
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