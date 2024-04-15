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15 апреля, 04:21

Украинский беспилотник перехвачен в небе над Краснодарским краем

Минобороны: Украинский БПЛА перехвачен над территорией Краснодарского края

Киевский режим предпринял очередную провальную попытку атаковать российские регионы с использованием беспилотников. Как рассказали в Минобороны РФ, БПЛА ВСУ был перехвачен над Краснодарским краем.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края", — рассказали в оборонном ведомстве.

Над Краснодарским краем перехвачено и уничтожено 10 украинских дронов
Над Краснодарским краем перехвачено и уничтожено 10 украинских дронов

Днём ранее стало известно об уничтожении дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря. Речь шла о пяти БПЛА противника.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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