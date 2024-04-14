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14 апреля, 04:54

Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря

Силами противовоздушной обороны сорвана очередная попытка киевского режима совершить атаку по территории России с использованием беспилотников. По информации Минобороны РФ, пять объектов ВСУ были сбиты над акваторией Чёрного моря.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", — сообщили в ведомстве.

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области

Ранее российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима атаковать территорию нашей страны при помощи беспилотников. Дроны были поражены сразу в двух областях — Брянской и Белгородской.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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