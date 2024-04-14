Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря

Силами противовоздушной обороны сорвана очередная попытка киевского режима совершить атаку по территории России с использованием беспилотников. По информации Минобороны РФ, пять объектов ВСУ были сбиты над акваторией Чёрного моря.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", — сообщили в ведомстве.